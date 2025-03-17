В Белореченском районе Кубани столкнулись грузовик и автобус

ДТП с автобусом и грузовиком произошло на Кубани. Травмы получила пассажирка общественного транспорта.
На Кубани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, передали в региональном управлении МВД.
Сообщается, что инцидент произошел в Белореченском районе. Водитель грузовика Shacman отказался уступить дорогу на перекрестке, что привело к столкновению с автобусом, который имел приоритетное право движения.
В результате аварии пострадала пассажирка автобуса. Женщине оказали медицинскую помозь. Детали ДТП уточняются.