Вестник Кавказа

В Белореченском районе Кубани столкнулись грузовик и автобус

В Белореченском районе Кубани столкнулись грузовик и автобус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с автобусом и грузовиком произошло на Кубани. Травмы получила пассажирка общественного транспорта.

На Кубани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, передали в региональном управлении МВД. 

Сообщается, что инцидент произошел в Белореченском районе. Водитель грузовика Shacman отказался уступить дорогу на перекрестке, что привело к столкновению с автобусом, который имел приоритетное право движения.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса. Женщине оказали медицинскую помозь. Детали ДТП уточняются.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1350 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Сочи возродят гостиницу &quot;Приморская&quot;

В Сочи возродят гостиницу "Приморская"

До середины мая останется в СИЗО бывший мэр Сочи

До середины мая останется в СИЗО бывший мэр Сочи

Мужчина въехал в магазин на машине и застрелил женщину в Сочи

Мужчина въехал в магазин на машине и застрелил женщину в Сочи

Тысячи тонн мазута продолжают плавать в Черном море

Тысячи тонн мазута продолжают плавать в Черном море

Сочи попал в список популярных направлений для отдыха в апреле

Сочи попал в список популярных направлений для отдыха в апреле

В Новороссийске обезвредили немецкую авиабомбу времен войны

В Новороссийске обезвредили немецкую авиабомбу времен войны

Майская погода придет в Краснодарский край на неделе

Майская погода придет в Краснодарский край на неделе

Черное море: кто контролирует, чем торгуют и в чем его важность?

Черное море: кто контролирует, чем торгуют и в чем его важность?

Пожарные справились с лесным возгоранием на юге Сочи

Пожарные справились с лесным возгоранием на юге Сочи

Лес загорелся в южной части Сочи

Лес загорелся в южной части Сочи

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы