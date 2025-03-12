Вестник Кавказа

Пятеро погибли в ДТП с автобусом в Крыму

Пятеро погибли в ДТП с автобусом в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму автобус попал в автоаварию. Происшествие случилось в Симферопольском районе. Жертвами ДТП стали пять человек.

Рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Крыму, есть погибшие и пострадавшие, пишет пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня утром в Симферопольском районе. Автобус, ехавший из города Саки в Симферополь, врезался в фуру. По данному факту надзорный орган уже проводит проверку.

Отмечается, что в результате автоаварии погибли 5 человек, сообщает пресс-служба крымского МВД. Там же добавили, что точное количество пострадавших в настоящий момент уточняется.

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