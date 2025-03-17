В Алматинской области продлили лавинную угрозу

До 31 марта продлили лавинную опасность в Алматинской области.

До 31 марта в горах Алматинской области Казахстана будет сохраняться угроза схода лавины. Как отметили в "Казгидромете", это связано с неустойчивым состоянием снежного покрова.

Сообщается, что наиболее велик риск возникновения опасного природного явления в районе рек Улкен и Киши.

Сотрудники метеорологической службы рекомендуют жителям избегать заснеженных склонов и не выходить на лед, так как толщина льда значительно уменьшилась.

Отметим, что местные власти начали предупреждать о лавинной опасности с 17 марта.