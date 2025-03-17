Вестник Кавказа

В Алматинской области продлили лавинную угрозу

В Алматинской области продлили лавинную угрозу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До 31 марта продлили лавинную опасность в Алматинской области.

До 31 марта в горах Алматинской области Казахстана будет сохраняться угроза схода лавины. Как отметили в "Казгидромете", это связано с неустойчивым состоянием снежного покрова. 

Сообщается, что наиболее велик риск возникновения опасного природного явления в районе рек Улкен и Киши. 

Сотрудники метеорологической службы рекомендуют жителям избегать заснеженных склонов и не выходить на лед, так как толщина льда значительно уменьшилась. 

Отметим, что местные власти начали предупреждать о лавинной опасности с 17 марта.

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