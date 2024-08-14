Вестник Кавказа

Купить СИМ-карту на Дону станет сложнее

Купить СИМ-карту на Дону станет сложнее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже с 1 апреля во всей Ростовской области меняются правила продажи телефонных СИМ-карт – теперь при их покупателям придется не только предъявить паспорт, но и пройти идентификацию в одном из электронных сервисов.

Власти Ростовской области меняют порядок покупки СИМ-карт для мобильных телефонов – уже с 1 апреля заработает новый закон, обязывающий покупателей проходить двойную идентификацию, пишет RostovGazeta.

Теперь при покупке новой СИМ-карты, кроме паспорта, дончанам потребуется пройти идентификацию. Сделать это можно будет с помощью электронных сервисов – Госуслуг или биометрических баз, сделать это можно будет в любом МФЦ или в офисе компании, которая продает СИМ-карты, пояснил юрист, адвокат Антон Габович, передает "АиФ-Ростов".

"Согласно изменению в законе, начало оказания услуг будет возможным только после подтверждения достоверности сведений о гражданине"

- Антон Гарибович

Подтверждением личности покупателя будут заниматься сами продавцы – только после этого он сможет пользоваться такой картой, уточнил юрист.

Все это делается для того, чтобы предотвратить бесконтрольное хождение СИМ-карт, а значит – существенно снизить число различных мошеннических схем при звонках на мобильные телефоны.

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