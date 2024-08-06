Вестник Кавказа

Телефонное мошенничество: каким бывает, как избежать?

Валерия Третьякова
Телефонное мошенничество: каким бывает, как избежать?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Телефонное мошенничество стало одним из самых распространенных способов обмана. Мошенники используют все более хитроумные схемы, чтобы заполучить деньги и личные данные жертв. Рассмотрим основные виды телефонного мошенничества, схемы обмана в мессенджерах и расскажем, как обезопасить себя.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Виды телефонного мошенничества

Телефонные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому видов телефонного мошенничества огромное множество.

  1. Ложные звонки из банков. Мошенники представляются сотрудниками банков или финансовых организаций и сообщают о подозрительной активности на вашем счете. Они могут попытаться выудить информацию о ваших картах и личных данных под предлогом проверки безопасности или сомнительной операции.
  2. Ложные звонки и смс от родственников. Смс "Мам, срочно пришли 800 рублей на этот номер, я тебе потом все объясню" или звонки среди ночи от якобы родственников, которые не своим голосом говорят, что попали в аварию, были крайне распространены несколько лет назад. У получившего такой звонок поздно ночью, срабатывает эффект неожиданности и человек не сразу может догадаться перезвонить родственнику.
  3. Звонки, где вынуждают ответить "да". Такие звонки могут поступать не только на мобильный, но и на домашний телефон. Как правило, в них уже записанный голос может задать уточняющий вопрос с вашими контактными данными в духе "Алло, это (имя/фамилия)?"/"Это (называют ваш адрес)?". В эпоху бурного развития нейросетей запись вашего "да" и вообще ваш голос мошенники могут использовать против вас.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мошенничество в мессенджерах

С ростом популярности мессенджеров мошенники начали использовать их в своих схемах. Наиболее распространенные методы таковы:

  1. Фишинг. Злоумышленники могут отправить вам сообщение со ссылкой на фальшивый сайт, где просят ввести личные данные, такие как логины и пароли.
  2. Ложные аккаунты. Создание фальшивых профилей в мессенджерах для того, чтобы обмануть ваших знакомых или друзей. Например, мошенник может представиться вашим другом и попросить перевести деньги, утверждая, что он оказался в беде. Или создается аккаунт знаменитого человека, который якобы проводит какой-то конкурс, для участия в котором нужно перевести некоторую сумму.
  3. Инвестиционные схемы. Сообщения с предложениями вложить деньги в "выгодные инвестиции" также стали популярны. Часто они предлагают невероятно высокие доходы, что и должно насторожить. Мошенники нередко прибегают к помощи звезд: чтобы люди поверили, берется фотография или голос знаменитости, которая будет рассказывать о том, что компания якобы надежна.
  4. Общественные Wi-Fi. Один из популярных способов взлома мессенджеров. Мошенники могут создать ложную точку доступа, для подключения к которой нужно ввести привычный код подтверждения. Однако он может прийти в один из мессенджеров, а не по смс. После ввода кода человек может потерять доступ к своему аккаунту. Также опасны и сети, доступ к которым можно получить без пароля.
Девушка говорит по телефону на улице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как обезопасить себя от мошенников?

  1. Будьте осторожны с личными данными. Никогда не сообщайте свои личные данные (номер карты, пароли) по телефону или через мессенджеры. Настоящие представители банков никогда не будут спрашивать подобное. Не стоит хранить такую информацию в телефоне. Если ваш мессенджер взломают, то вы можете потерять все данные.
  2. Проверяйте информацию. Если вам звонят из банка или другой организации, лучше перезвонить на официальный номер и уточнить информацию. Не пользуйтесь номерами, которые были указаны в звонке. Также стоит поступить, если от одного из ваших контактов поступило сообщение с просьбой выслать деньги. С помощью нейросетей сейчас могут подделать и голос в коротком голосовом, поэтому старайтесь обращать внимание на интонации, посторонние шумы. Можно придумать какой-то вопрос, ответ на который будете знать только вы и ваш близкий человек.
  3. Используйте средства защиты. Установите антивирусные программы на устройствах и используйте блокировщики спама в мессенджерах.
  4. Не переходите по подозрительным ссылкам. Если вам прислали ссылку, которая вызывает сомнения, лучше не открывать ее. Можете проверить сайт отдельно, введя его адрес вручную в браузере.
  5. Сообщайте о мошенничестве. Если вы столкнулись с мошенническими звонками, сообщите об этом правоохранительным органам. Это может помочь предотвратить обман других людей.
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