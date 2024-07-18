На телефонных мошенников завели уголовное дело в Адыгее

Молодого жителя Новосибирска с мая обманывали мошенники, представившиеся в телефонном разговоре сотрудниками правоохранительных органов. В столице Адыгеи он почти продал свое имущество, однако вовремя остановился и обратился в полицию. Заведено уголовное дело.

В суд адыгейской столицы обратился житель Новосибирска. Его обманули мошенники на сумму в более 15 млн рублей, рассказали в местном отделении МВД.

Аферисты связались с 25-летним мужчиной еще в мае этого года. В телефонном разговоре они представились сотрудниками полиции и сообщили, что на счетах потерпевшего замечена подозрительная активность, связанная с оформлением кредитов на его имя. Мужчина, естественно, никаких займов не оформлял ни самостоятельно, ни через другого человека.

Доверчивый новосибирец начал выполнять все действия по инструкции мошенников. За два месяца он успел взять кредит, перевести почти все свои сбережения на счета, которые злоумышленники специально создали для него и обозначили как безопасные, а также оформил сделки о продаже части имущества.

Продолжением продажи нажитого молодой человек собирался заняться в Майкопе, для этого он приехал туда в начале августа. Там он рассказал обо всем своим друзьям, а те вразумили новосибирца и отправили его писать заявление в полицию.

В итоге, аферисты выманили у мужчины 15,925 млн рублей.

"В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела МВД России по городу Майкопу организованы проверочные мероприятия. Следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"

- МВД по Республике Адыгея