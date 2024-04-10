Житель Ставрополья потерял 15 млн рублей из-за мошенников

Мужчину из Ставрополья обманули на крупную сумму денег – мошенники оформили на него пять кредитов на общую сумму в 15 млн рублей. Каждому злоумышленнику избрана досудебная мера пресечения. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Мошенники обманули жителя Ставрополья более чем на 15 млн рублей. В преступной группе состояло 4 человека – два жителя Ставрополя и двое мужчин из Зеленокумска. Об этом рассказали в местном отделении МВД.

Согласно следствию, злоумышленники предложили мужчине средних лет из села Нины план по обогащению. Для этого им понадобились его личные документы и данные для входа в онлайн-банк. За год они провели множество денежных операций, чтобы вызвать у мужчины ощущение благосостояния и доверия.

Затем мошенники открыли ИП на пострадавшего и оформили на него пять кредитов на сумму более 15 млн рублей. Мужчине они сказали, что средства пойдут на развитие бизнеса, а на самом деле часть денег переводили себе на личные счета, а другую отправляли в банк для оплаты кредитов для видимости.

Заведено уголовное дело. Двум обманщикам назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двум другим запретили определенные действия. На данном этапе следователи выясняют, могли ли они быть причастны к другим подобным случаям мошенничества.