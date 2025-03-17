Вестник Кавказа

Жители Тбилиси частично остались без газа

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Газ пропал в домах у тысяч жителей центра Тбилиси. Причина аварии – повреждение газопровода, которое произошло во время ремонтных работ. Трубу уже приводят в порядок специалисты-газовщики.

Газоснабжение отключилось из-за аварии в домах жителей Тбилиси, о проблемах рассказали в Tbilisi Energy.

В компании уточнили, что ЧП затронуло жителей Диди Дигоми – района, расположенного в центре грузинской столицы, в общей сложности около 4,1 тыс человек. Оно произошло из-за того, что во время ремонта некая компания случайно повредила газопровод.

Целостность трубы уже восстанавливают. По предварительным план, газ появится в домах жителей Тбилиси уже завтра, в промежуток с десяти утра до пяти вечера по местному времени (9.00 – 16.00 мск).

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