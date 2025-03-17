Вестник Кавказа

Вывоз старинных рукописей из России пресекли в Дагестане

раритетные книги XVIII - XIX веков на арабском языке
© Фото: Telegram-канал Федеральной таможенной службы
Таможенники обнаружили ценные рукописи стоимостью более $4 тыс багаже одного из мужчин в Дагестане. Он собирался вывезти их в Турцию.

В Дагестане не позволили мужчине вывезти из России несколько раритетных книг на арабском языке. Об этом поведали 26 марта в Федеральной таможенной службе.

Старинные рукописи были обнаружены таможенниками в чемодане мужчины, собиравшегося вылететь в Турцию.

"Инспекторы остановили 58-летнего россиянина, направлявшегося в Турцию, для выборочного контроля на "зеленом" коридоре. В чемодане среди личных вещей таможенники обнаружили две старинные рукописные книги на арабском языке"

– пресс-служба ФТС

Пассажир рассказал, что эти книги достались ему в наследство от дедушки. Одну из них он собирался отреставрировать, а другую – подарить.

В ходе экспертизы было установлено, что это очень ценные рукописи, созданные несколько веков назад.

"Экспертиза установила, что издания являются рукописями конца XVIII - начала ХIХ веков и представляют собой культурную ценность. Их рыночная стоимость составляет 345 тыс рублей"

– ФТС России

Как отмечается, у пассажира не было при себе документов, разрешающих вывозить из страны эти книги. По его словам, он не знал, что нужно было подать пассажирскую таможенную декларацию.

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