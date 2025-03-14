Вестник Кавказа

В Махачкале выявили подпольного ювелира

В Махачкале выявили подпольного ювелира
© Фото: пресс-служба МВД по Дагестану
Дагестанские правоохранители изъяли у подпольного ювелира в Махачкале около 33 килограммов золота и серебра на 6,7 миллионов рублей – "народный умелец" плавил драгметаллы и сбывал их желающим.

Сотрудники управления ФСБ по Дагестану и МВД по региону обнаружили в подпольной мастерской подпольного ювелира в Махачкале золото и серебро в слитках и сплавах – общая масса драгметаллов составила 32,8 кг на сумму 6,7 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

59-летний мужчина оборудовал в своем частном доме целую плавильню, где перерабатывал драгметаллы и отливал из них слитки, которые потом продавал неустановленным лицам, установило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

При этом хозяин литейной мастерской и не думал сдавать драгметаллы на аффинаж государству, что в обязательном порядке предписано законом. В отношении него правоохранители уже возбудили уголовные дела по статьям о незаконном обороте драгметаллов и уклонении от их обязательной сдачи государству.

Теперь "литейщика" ждет суд, а изъятые у него ценности скорее всего перейдут в собственность государства.

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