Лидеры Туркменистана поздравили Ильхама Алиева с Рамазаном

Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы поздравили Ильхама Алиева с праздником Рамазан. Оба пожелали президенту Азербайджана счастья и крепкого здоровья.
Туркменский президент Сердар Бердымухамедов поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с праздником Рамазан.
В поздравительном письме лидер Туркменистана выразил надежду, что праздник будет и далее способствовать укреплению взаимопонимания и доверия среди мусульман.
Он пожелал главе Азербайджана крепкого здоровья и счастья, а всему народу республики – мира, благополучия и процветания.
Поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву направил и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.