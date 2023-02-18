Вестник Кавказа

Лидеры Туркменистана поздравили Ильхама Алиева с Рамазаном

Лидеры Туркменистана поздравили Ильхама Алиева с Рамазаном
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы поздравили Ильхама Алиева с праздником Рамазан. Оба пожелали президенту Азербайджана счастья и крепкого здоровья.

Туркменский президент Сердар Бердымухамедов поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с праздником Рамазан.

В поздравительном письме лидер Туркменистана выразил надежду, что праздник будет и далее способствовать укреплению взаимопонимания и доверия среди мусульман.

Он пожелал главе Азербайджана крепкого здоровья и счастья, а всему народу республики – мира, благополучия и процветания.

Поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву направил и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан расширяет путь из Китая в Европу

Азербайджан расширяет путь из Китая в Европу

Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева с победой

Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева с победой

Азербайджан доставил первые в 2024 году грузы в порт Туркменбаши

Азербайджан доставил первые в 2024 году грузы в порт Туркменбаши

Поставки туркменского газа в Азербайджан транзитом через Иран временно прерваны

Поставки туркменского газа в Азербайджан транзитом через Иран временно прерваны

Мировые и региональные лидеры поздравили Ильхама Алиева с днем рождения

Мировые и региональные лидеры поздравили Ильхама Алиева с днем рождения

Лидеры стран Центральной Азии поздравили Ильхама Алиева

Лидеры стран Центральной Азии поздравили Ильхама Алиева

Газ из Туркменистана пойдет транзитом через Азербайджан и Турцию

Газ из Туркменистана пойдет транзитом через Азербайджан и Турцию

Азербайджан и Туркменистан наращивают товарооборот

Азербайджан и Туркменистан наращивают товарооборот

Бердымухамедов прибыл в Баку

Бердымухамедов прибыл в Баку

Азербайджан приглянулся туристам из стран Центральной Азии

Азербайджан приглянулся туристам из стран Центральной Азии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы