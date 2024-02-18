Вестник Кавказа

В честь чемпиона UFC Топурия появилась улица в Толедо

В честь чемпиона UFC Топурия появилась улица в Толедо
© Фото: соцсети Ильи Топурия
Улицу в Толедо назвали в честь бойца UFC Ильи Топурия. Грузин выступает за Испанию и является чемпионом промоушена.

В испанском городе Толедо появилась улица, названная в честь чемпиона UFC Ильи Топурия, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Эль Матадор" в феврале 2024 года завоевал титул чемпиона промоушена, одержав победу нокаутом над австралийцем Александром Волкановски.

Стоит добавить, что в еще одном испанском городе Брунете есть улица, которую в 2018 году назвали в честь дзюдоиста Нико Шеразадишвили.

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