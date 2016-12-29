Посольство Сербии откроется до конца года в Грузии

Сербское посольство начнет работать в Грузии в течение 2025 года. Подробности открытия нового диппредставительства пока не приводятся.

Сербия собирается открыть посольство в Тбилиси до конца нынешнего года. Такое заявление сделала 26 марта зампредседателя парламентского Комитета республики по внешним связям.

"Окончательное решение принято, и Сербия откроет свое посольство в Грузии до конца года"

– Мариам Лашхи

Она также отметила, что подробности открытия диппредставительства и ряд других вопросов будут обсуждаться на сегодняшней встрече с главой МИД Сербии.

Напомним, председатель комитета Николоз Самхарадзе и его заместитель Мариам Лашхи находятся в настоящее время с визитом в Сербии. Члены грузинской делегации уже пообщались с вице-спикером сербского парламента и руководителем комитета по иностранным делам.