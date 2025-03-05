Президент Турции поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Новрузом

Лидер Турции Эрдоган поздравил президента и народ Азербайджана с Новрузом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана поздравительное послание по случаю празднования Новруза.

""Передаю Вашему превосходительству и дружественному народу Азербайджана мои самые искренние поздравления по случаю Новруз байрамы, когда природа возрождается, земля просыпается и расцветают надежды"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Лидер Турции напомнил о важности братства и солидарности, а также выразил надежду на диалог и сотрудничество между государствами мира.

Президент Эрдоган пожелал укрепления братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Лидер Турции также пожелал народу Азербайджана процветания и благополучия.