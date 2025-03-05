Вестник Кавказа

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Новрузом

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган поздравил президента и народ Азербайджана с Новрузом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана поздравительное послание по случаю празднования Новруза. 

""Передаю Вашему превосходительству и дружественному народу Азербайджана мои самые искренние поздравления по случаю Новруз байрамы, когда природа возрождается, земля просыпается и расцветают надежды"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Лидер Турции напомнил о важности братства и солидарности, а также выразил надежду на диалог и сотрудничество между государствами мира. 

Президент Эрдоган пожелал укрепления братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Лидер Турции также пожелал народу Азербайджана процветания и благополучия.

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