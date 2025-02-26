Турция и Азербайджан стремятся к миру на Кавказе - Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан и Турция продолжают развивать отношения. Он отметил, что Баку и Анкара выступают за мир.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети Х заявил, что Турция и Азербайджан хотят мира и сотрудничества в регионе.

Президент страны отметил, что ему было очень приятно принимать в Анкаре своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, который прибыл в Турцию 5 марта.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Азербайджан добиваются значительного прогресса во всех областях наших братские отношений.

Он сказал, что отношения между Баку и Анкарой продолжают развиваться в различных сферах. Глава Турции уделил внимание энергетическому сектору.

В заключение президент добавил, что Турция и Азербайджан выступают за мир, безопасность и процветание. Эрдоган добавил, что обе страны стремятся к миру в нашем регионе.