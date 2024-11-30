Вестник Кавказа

Ушел из жизни пресс-атташе "Анжи" и "Динамо" Махачкала

Ушел из жизни пресс-атташе "Анжи" и "Динамо" Махачкала
© Фото: пресс-служба “Динамо“ Махачкала
Умер дагестанский журналист Айдемир Даганов. Он был пресс-атташе "Анжи" и "Динамо" Махачкала. Ему было 54 года.

В возрасте 54 лет умер дагестанский спортивный журналист и фотограф Айдемир Даганов, передает пресс-служба махачкалинского футбольного клуба "Динамо".

Как заявили в пресс-службе команды, несмотря на длительную борьбу с тяжелой болезнью, спортивный деятель продолжал заниматься активной творческой деятельностью.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Айдемира"

- ФК "Динамо" Махачкала

Стоит добавить, что Даганов занимал пост пресс-атташе в "Динамо", а также в махачкалинском "Анжи".

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