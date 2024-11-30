Ушел из жизни пресс-атташе "Анжи" и "Динамо" Махачкала

Умер дагестанский журналист Айдемир Даганов. Он был пресс-атташе "Анжи" и "Динамо" Махачкала. Ему было 54 года.
В возрасте 54 лет умер дагестанский спортивный журналист и фотограф Айдемир Даганов, передает пресс-служба махачкалинского футбольного клуба "Динамо".
Как заявили в пресс-службе команды, несмотря на длительную борьбу с тяжелой болезнью, спортивный деятель продолжал заниматься активной творческой деятельностью.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Айдемира"
- ФК "Динамо" Махачкала
Стоит добавить, что Даганов занимал пост пресс-атташе в "Динамо", а также в махачкалинском "Анжи".