Игрок "Динамо" Махачкала выступил за сборную России по футболу

Защитник Илья Кирш сыграл за молодежную сборную России. Свою товарищескую встречу против Колумбии россияне проиграли.

Игрок футбольного клуба "Динамо" Махачкала Илья Кирш выступил за национальную молодежную сборную России в товарищеской игре против Колумбии.

Защитник дагестанского клуба вышел на встречу между командами под четвертым номером. Футболист провел на поле все отведенные для матча 90 минут.

Стоит добавить, что россияне данную встречу проиграли, единственный гол в той игре был забит в конце второй половины игры.