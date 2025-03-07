Вестник Кавказа

Майская погода придет в Краснодарский край на неделе

Цветение сирени в Александровском саду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Балканы принесут тепло в Краснодарский край. К концу рабочей недели столбик термометра прогреется до +29 градусов, а в выходные может быть побит температурный рекорд.

Очередное потепление придет в Краснодарский край. В этот раз его принесут южные ветра с Балканского полуострова, рассказали в центре погоды "Фобос".

"В атмосфере над Русской равниной столкнулись атлантический циклон и казахстанский антициклон. Южные ветры, которые сформировались вдоль линии раздела этих вихрей, несут вглубь Европейской России тепло с Балкан"

- центр погоды "Фобос"

Температура воздуха начнет прогреваться уже с сегодняшнего дня: на Кубани она может достигнуть +20 градусов. К концу рабочей недели она поднимется до +25 градусов, что характерно для погоды в мае, а в субботу и вовсе может побить рекорд, добавили в "Фобосе".

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