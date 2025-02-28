Потепление привело к новым выбросам мазута в Краснодарском крае

Повышение температуры морской воды привело к новым выбросам нефтепродуктов в Краснодарском крае. В регионе резко потеплело несколько дней назад.
Резкое потепление в Краснодарском крае увеличило частоту выбросов мазута, говорится в сообщении МЧС РФ.
"В Краснодарском крае из-за повышения температуры окружающей среды участились случаи точечных выбросов мазута"
– сообщение ведомства
Уже на следующей неделе на Кубани воздух может прогреться до 22 градусов, в начале марта в регион пришло апрельское тепло.
Очистка побережья от мазута ведется с середины декабря.