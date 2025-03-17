Вестник Кавказа

В трех областях Казахстана ограничили движение транспорта из-за непогоды

В трех областях Казахстана ограничили движение транспорта из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сложные погодные условия повлияли на функционирование ряда трасс в нескольких областях Казахстана. На дорогах введены ограничения.

В трёх областях Казахстана ограничили движение на дорогах из-за непогоды, передает пресс-служба "КазАвтоЖола".

К вечеру 25 марта скорость придется снизить на трассе Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз в Актюбинской области. Здесь остановки возможны с 3 по 92 км. 

Также постоять придется в Костанайской области. Здесь ограничение движения введено на в нейтральной зоне на границе РФ и Казахстана. 

В Северо-Казахстанская области возможны остановки на обходной дороге в Петропавловске. Ограничения движения актуальны от развязки Кожаберген жырау до моста через Есиль.

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