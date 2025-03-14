В Азербайджан вернулись задержанные в Эритрее моряки

Моряки из Азербайджана, задержанные в Эритрее в прошлом году, вернулись на родину.

В Азербайджан вернулись экипажи судов, которые были задержаны в ноябре в Эритрее, сообщили в МИД республики.

Сообщается, что 18 членов экипажа судов CMS Pəhləvan”, “CMS İgid” и “CMS-3” были отпущены и доставлены в Азербайджан. В переговорах принимали участие представители МИД республики, министерства цифрового развития, а также компании "Азербайджанское Каспийское пароходство".

Отмечается, что моряки через посольство Азербайджана в стране получали необходимую консульскую поддержку, а также материальную помощь, направленную на удовлетворение всех необходимых потребностей.

Также в сообщении МИД выражается благодарность диппредставительству Турции в Эритреи, которое также содействовало делу освобождения экипажей судов.

Напомним, что инцидент случился 7 ноября минувшего года, когда три азербайджанских судна из-за неблагоприятных погодных условий вошли в территориальные воды Эритреи. Власти страны посчитали это нарушением и задержали экипажи.