Вестник Кавказа

В Азербайджан вернулись задержанные в Эритрее моряки

В Азербайджан вернулись задержанные в Эритрее моряки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Моряки из Азербайджана, задержанные в Эритрее в прошлом году, вернулись на родину.

В Азербайджан вернулись экипажи судов, которые были задержаны в ноябре в Эритрее, сообщили в МИД республики.

Сообщается, что 18 членов экипажа судов CMS Pəhləvan”, “CMS İgid” и “CMS-3” были отпущены и доставлены в Азербайджан. В переговорах принимали участие представители МИД республики, министерства цифрового развития, а также компании "Азербайджанское Каспийское пароходство". 

Отмечается, что моряки через посольство Азербайджана в стране получали необходимую консульскую поддержку, а также материальную помощь, направленную на удовлетворение всех необходимых потребностей. 

Также в сообщении МИД выражается благодарность диппредставительству Турции в Эритреи, которое также содействовало делу освобождения экипажей судов. 

Напомним, что инцидент случился 7 ноября минувшего года, когда три азербайджанских судна из-за неблагоприятных погодных условий вошли в территориальные воды Эритреи. Власти страны посчитали это нарушением и задержали экипажи.

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