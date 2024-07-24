Вестник Кавказа

С начала года Азербайджан перевез по морю почти полмиллиона тонн грузов

С начала года Азербайджан перевез по морю почти полмиллиона тонн грузов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан наращивает объем грузоперевозок морским транспортом – только за 2 месяца текущего 2025 года, с января по февраль, в Азербайджане морскими судами было перевезено свыше 440 тысяч тонн грузов.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана опубликовал новые данные по транзиту грузов, в соответствии с которыми в стране в январе-феврале 2025 года морским транспортом через территорию страны было перевезено 440,6 тыс т грузов, сумма транзита составила $438,4 млн, сообщили в ведомстве.

Рост транзитных перевозок составил $185,5 млн, или 73,3% больше в стоимостном выражении и на 154,1 тыс т, или 53,8%, больше чем за тот же период годом ранее, передает Trend.

ГТК Азербайджана приводит конкретные цифры: так, за этот период морскими судами в Азербайджан было импортировано 420,3 тыс т грузов, стоимость импорта составила $431 млн, что на $205,2 млн, или на 90,9% больше по стоимости, чем в январе-феврале 2024 года.

Экспорт из Азербайджана тоже вырос, но меньше - на В то же время в январе-феврале морским транспортом из Азербайджана было экспортировано 20,3 тыс т грузов на сумму $7,3 млн – это на 72,9% меньше по цене, но в 2,2 раза больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ГТК Азербайджана.

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