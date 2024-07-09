Вестник Кавказа

Между Каспийским и Черным морями заработает новый транспортный коридор

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в нынешнем 2024 году Азербайджан, Туркменистан, Грузия и Румыния подпишут в Бухаресте межправительственное соглашение о создании нового транспортного маршрута "Каспийское море – Черное море".

В скором времени на картах появится новый международный транспортный маршрут, который соединит Каспийское и Черное моря – он будет проложен от побережья Каспия в Азербайджане через Туркменистан и далее к черноморскому побережью Грузии и Румынии.

Четырехстороннее соглашение о его строительстве планируется подписать уже до конца нынешнего 2024 года, оно будет заключено в столице Румынии Бухаресте, вопрос о его подготовке уже обсудили заместители глав МИД Туркменистана Ахмет Гурбанов и госсекретарь Минтранса и инфраструктуры Румынии Адриан Георг Фогиш.

"Стороны подтвердили намерение подготовить к подписанию в 2024 году в Бухаресте четырехстороннего (Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Румыния) межправительственного Соглашения о создании международного транспортного маршрута "Каспийское море – Черное море""

– МИД Туркменистана

Также заместители глав внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрели перспективы сотрудничества в транзитно-транспортной области в свете европейской стратегии развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей Global Gateway.

Как пройдет новый транспортный маршрут

Транспортный маршрут "Каспийское море– Черное море" был инициирован еще в 2018 году на встрече экспертов, которая прошла 24-25 октября в Ашхабаде: в ней участвовали представители всех четырех стран, а уже 4 марта 2019 года в Бухаресте главы МИД Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана подписали декларацию по новому международному транспортному маршруту.  

Планируется, что морские перевозки по новой ветке стартуют в Туркменистане: грузовые суда-контейнеровозы пройдут по Каспийскому морю к портам Азербайджана, где грузы будут перегружены на товарные железнодорожные составы и по железной дороге уйдут в направлении черноморских портов Грузии и оттуда - в румынский порт Констанца на Черном море.

Основными грузоотправителями по новому маршруту станут Индия и Китай, коридор откроет для них возможности перенаправить в Европу часть поставляемых ими в ЕС товаров. Также по нему будет проходить и Лазуритовый транспортный коридор, связывающий Афганистан со странами Каспийского бассейна и Турцией.

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