Вестник Кавказа

Ураза-байрам 2025: два дня сделали выходными в Ингушетии

Праздничная молитва у Мемориальной мечети на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии приняли решение сделать нерабочими два дня после праздника Ураза-байрам, который в 2025 году мусульмане отмечают 30 марта. Рассказал о выходных глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Два дня после Ураза-байрама 2025, который выпадает на воскресенье, также будут выходными в Ингушетии, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Подписал указ о выходных днях – 31 марта и 1 апреля – в связи с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Фитр"

– глава региона

Калиматов рассказал, что во время праздников исполнительная власть, а также муниципалитеты будут дежурить круглые сутки.

В выходные дни на Ураза-байрам, по его словам, будут приняты все меры для того, чтобы жители республики получали свет, газ и воду, чтобы не возникало проблем со связью. Пристальное внимание будет обращаться на объекты здравоохранения и социальные.

Усилена будет и работа стражей порядка − им предстоит обеспечить безопасность в праздники.

Напомним, праздник Ураза-байрам знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. На протяжении 30 дней мусульмане отказывались от еды и питья в светлое время суток. В 2025 году Ураза-байрам наступит вечером 29 марта, основные праздничные мероприятия придутся на 30 марта.

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