Ураза-байрам 2025: два дня сделали выходными в Ингушетии

Два дня после Ураза-байрама 2025, который выпадает на воскресенье, также будут выходными в Ингушетии, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
"Подписал указ о выходных днях – 31 марта и 1 апреля – в связи с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Фитр"
– глава региона
Калиматов рассказал, что во время праздников исполнительная власть, а также муниципалитеты будут дежурить круглые сутки.
В выходные дни на Ураза-байрам, по его словам, будут приняты все меры для того, чтобы жители республики получали свет, газ и воду, чтобы не возникало проблем со связью. Пристальное внимание будет обращаться на объекты здравоохранения и социальные.
Усилена будет и работа стражей порядка − им предстоит обеспечить безопасность в праздники.
Напомним, праздник Ураза-байрам знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. На протяжении 30 дней мусульмане отказывались от еды и питья в светлое время суток. В 2025 году Ураза-байрам наступит вечером 29 марта, основные праздничные мероприятия придутся на 30 марта.