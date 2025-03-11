Вестник Кавказа

Безопасность для туристов повысят в Дагестане

Пляж в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Повышение безопасности отдыха в Дагестане – цель, которую поставили себе власти республики. С их слов, большая часть несчастных случаев происходит из-за неквалифицированных работников туризма.

Неквалифицированные оказание услуг турагентов – наиболее частая причина несчастных случаев, произошедших на объектах туризма в Дагестане, рассказал глава Минтуризма республики Эмин Мерданов.

Он обозначил важность повышения не только качества, но и безопасности услуг, оказанных туристам.

"Это касается не только гостевых домов, как одной из форм нашей индустрии гостеприимства, но и в целом отрасли. С марта 2025 года уже даны органам государственной власти в регионах некоторые рычаги контроля за объектами туризма"

- Эмин Мерданов

Важно не наказать, а сделать отдых в Дагестане безопасным, подчеркнул министр.

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