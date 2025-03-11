Безопасность для туристов повысят в Дагестане

Повышение безопасности отдыха в Дагестане – цель, которую поставили себе власти республики. С их слов, большая часть несчастных случаев происходит из-за неквалифицированных работников туризма.
Неквалифицированные оказание услуг турагентов – наиболее частая причина несчастных случаев, произошедших на объектах туризма в Дагестане, рассказал глава Минтуризма республики Эмин Мерданов.
Он обозначил важность повышения не только качества, но и безопасности услуг, оказанных туристам.
"Это касается не только гостевых домов, как одной из форм нашей индустрии гостеприимства, но и в целом отрасли. С марта 2025 года уже даны органам государственной власти в регионах некоторые рычаги контроля за объектами туризма"
- Эмин Мерданов
Важно не наказать, а сделать отдых в Дагестане безопасным, подчеркнул министр.