Вестник Кавказа

В Алматинской области построят завод по переработке кофе

Зерна кофе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порядка $10 млн вложат в предприятие по переработке кофе в Казахстане.

В Алматинской области Казахстана появится завод по переработке кофе. В проект инвестирует около $10 млн подразделение сингапурской компании Food Empire Holdings. 

Сообщается, что на предприятии будет установлено новейшее оборудование. Производство призвано задать высокую планку технологических стандартов в регионе. 

Промышленный объект начнет функционировать на территории свободной экономической зоны. Обработанное на предприятии кофейное зерно планируется поставлять в страны Южного Кавказа, а также в республики Центральной Азии.

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