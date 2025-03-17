В Алматинской области построят завод по переработке кофе

Порядка $10 млн вложат в предприятие по переработке кофе в Казахстане.
В Алматинской области Казахстана появится завод по переработке кофе. В проект инвестирует около $10 млн подразделение сингапурской компании Food Empire Holdings.
Сообщается, что на предприятии будет установлено новейшее оборудование. Производство призвано задать высокую планку технологических стандартов в регионе.
Промышленный объект начнет функционировать на территории свободной экономической зоны. Обработанное на предприятии кофейное зерно планируется поставлять в страны Южного Кавказа, а также в республики Центральной Азии.