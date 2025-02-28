Вестник Кавказа

Ограничения движения введут на дороге к границе России и Грузии

Тоннель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участок дороги, ведущий к границе России и Грузии, закроют завтра. Ограничения коснутся тоннеля Девдораки из-за ремонта. Автомобилисты могут воспользоваться объездным путем.

Тоннель Девдораки, расположенный на пути к границе РФ и Грузии, будет закрыт завтра, 13 марта. Специалисты будут проводить в нем плановые работы, рассказали в Департаменте автомобильных дорог республики.

Ограничения на движение для любого транспорта будет действовать с 10:00 по 17:00 завтрашнего дня.

"Во время закрытия автомобильного тоннеля движение транспорта будет переключено на объездную дорогу Девдоракского тоннеля"

- Департамент автомобильных дорог Грузии

Напомним, что 10 марта на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии застряло свыше 2,3 тыс грузовиков.

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