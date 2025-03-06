Вестник Кавказа

Военно-Грузинская дорога снова открылась для всех

Военно-Грузинская дорога снова открылась для всех
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на то, что накануне спасатели снова перекрывали движение большегрузов через таможенный пункт пропуска "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге, сегодня его снова открыли для всех видов транспорта.

Дорожные власти Грузии оперативно справились с последствиями ночного снегопада в горах, из-за чего накануне перекрывался проезд грузовиков через единственную трассу, соединяющую Россию и Грузию – Военно-Грузинскую дорогу, сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы России.

С 11 часов проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии открыт для всех видов транспорта, передает "Интерфакс".

"Через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешено движение для всех видов транспорта"

- ФТС России

Конечно, нормализовать движение через государственную границу, особенно большегрузов, пока не удалось: причиной тому – очередь из 2,8 тыс фур, которая скопилась на перевале за время непогоды накануне и в предшествующие дни, добавили в МЧС региона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Верхний Ларс открыли для всего транспорта

Верхний Ларс открыли для всего транспорта

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада

Грузовики не пускают из России в Грузию через Верхний Ларс

Грузовики не пускают из России в Грузию через Верхний Ларс

Где кататься на лыжах в Грузии в 2025 году: лучшие горнолыжные курорты и цены

Где кататься на лыжах в Грузии в 2025 году: лучшие горнолыжные курорты и цены

Верхний Ларс сейчас: дорога открыта для всех видов автомобилей

Верхний Ларс сейчас: дорога открыта для всех видов автомобилей

Как добраться из Тбилиси в Казбеги в 2025 году: виды транспорта, цены и расписание

Как добраться из Тбилиси в Казбеги в 2025 году: виды транспорта, цены и расписание

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли около 1,4 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли около 1,4 тыс фур

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 3 тыс грузовиков

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 3 тыс грузовиков

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы