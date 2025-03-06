Военно-Грузинская дорога снова открылась для всех

Несмотря на то, что накануне спасатели снова перекрывали движение большегрузов через таможенный пункт пропуска "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге, сегодня его снова открыли для всех видов транспорта.

Дорожные власти Грузии оперативно справились с последствиями ночного снегопада в горах, из-за чего накануне перекрывался проезд грузовиков через единственную трассу, соединяющую Россию и Грузию – Военно-Грузинскую дорогу, сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы России.

С 11 часов проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии открыт для всех видов транспорта, передает "Интерфакс".

"Через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешено движение для всех видов транспорта"

- ФТС России

Конечно, нормализовать движение через государственную границу, особенно большегрузов, пока не удалось: причиной тому – очередь из 2,8 тыс фур, которая скопилась на перевале за время непогоды накануне и в предшествующие дни, добавили в МЧС региона.