Вестник Кавказа

Верхний Ларс открыли для всего транспорта

Верхний Ларс открыли для всего транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все виды транспорта, включая фуры, теперь могут проехать из России в Грузию и обратно по Военно-Грузинской дороге – проезд открыли благодаря улучшению погодных условий.

Пункт пропуска Верхний Ларс уже в течение нескольких часов доступен в том числе и для фур, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В ведомстве пояснили, что движение удалось открыть благодаря улучшению погоды, в результате чего проезд стал безопасным для всех видов автомобильного транспорта.

Уточняется, что Военно-Грузинская дорога открылась полностью с 16:30 мск. В электронной очереди, с которой можно ознакомиться на сайте ЦОДД Северной Осетии, на данный момент числится 3779 машин.

Стоит отметить, что дорога из России в Грузию и обратно полностью закрылась в четверг 20 марта, это произошло в 07:40 мск. Причиной стал сильный снегопад на грузинской стороне. Накануне с четырех часов дня проезд разрешили для "легковушек" и автобусов.

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