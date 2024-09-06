Барсетка привела к эвакуации банка в Невинномысске

Забытая хозяином вещь привела к необходимости эвакуировать банк в Невинномысске на Ставрополье. В проверке участвовала специально обученная собака.

Отделение Сбербанка эвакуировали сегодня в Невинномысске после того, как кто-то забыл в помещении барсетку, рассказал мэр города Михаил Миненков.

По его словам, заметив забытую вещь, сотрудники банка сразу обратились по номеру 112.

Разбираться с ситуацией прибыли спасатели, полицейские и служебная собака. Сразу же была проведена эвакуация – в безопасное место вывели как сотрудников банка, так и клиентов, отметил Миненков.

Проверка барсетки показала, что никакая опасность никому не угрожает.

Мэр призвал при обнаружении забытых вещей, в том числе коробок и пакетов, обращаться за помощью по номеру 112.