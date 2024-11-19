Турция всегда будет рядом с Азербайджаном – Гюлер

Министр обороны Турции заявил, что его страна всегда будет рядом с Азербайджаном. Он добавил, что желанием Анкары является мирный договор между Баку и Ереваном.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер в парламенте заявил, что страна всегда была и будет рядом с Азербайджаном, руководствуясь концепцией "одна нация, два государства".

Глава ведомства отметил, что большим желанием Анкары является быстрое заключение мирного договора между Баку и Ереваном для установления мира на Кавказе.

Гюлер назвал армию Турции силовым фактором, которого ждут и которому доверяют дружественные Анкаре государства.