На Кубани появится новая природная территория

Природная территория в районе полуострова Абрау в Краснодарском крае теперь находится под охраной. Здесь встречаются краснокнижные представители флоры и фауны.
В Новороссийске появится заказник «Хребет Семисам». Новая природная территория учреждена постановлением главы Кубани Вениамина Кондратьева.
Сообщается, что под охрану властей поставлена территория возле полуострова Абрау, где обитает большое количество уникальных представителей фауны региона. Площадь охраняемой зеленой зоны составит порядка 3 тыс га.
Отметим, что полуостров Абрау известен как место обитания сухопутной черепахи средиземноморской Никольского – уникального эндемика региона.