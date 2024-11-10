В Новороссийске начнет действовать туристический налог в 2025 году

В Новороссийске решили пополнить городскую казну за счет отдыхающих: власти города объявили о введении туристического налога. В бюджет города пойдет 1% стоимости суточного проживания гостя в отеле.

В 2025 году в Новороссийске начнут взимать туристический налог с путешественников. Турналог заменит курортный сбор, сообщили в управлении туризма краснодарского портового города.

Сообщается, что сумма налога составит 1% от стоимости суточного проживания в гостинице или отеле. Впрочем, для многодетных семей положены льготы.

Самим туристам осуществлять выплату будет не нужно. Эта задача возложена на владельцев объектов размещения. Отметим, что отель должен быть зарегистрирован в реестре.