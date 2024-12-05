Вестник Кавказа

В Махачкале произошло возгорание на хлебозаводе

Пожарная машина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале загорелось здание хлебозавода. Огнем охвачена крыша сооружения.

В здании хлебозавода в Махачкале произошел пожар, поведали в пресс-службе управления МЧС по республике. 

Пламенем объята кровля здания, площадь пожара составила порядка 200 кв м. 

"По системе 112 поступило сообщение о пожаре на хлебозаводе №9 в городе Махачкале, по улице Титова, 9. По прибытии пожарных расчетов установлено, что горением охвачена кровля четырехэтажного здания на площади 200 квадратных метров" – управление МЧС по Дагестану

Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Огнеборцы приступили к ликвидации возгорания. Причины инцидента выясняются.

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