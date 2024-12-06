Россия продолжит делать все возможное для реализации трехсторонних договоренностей – МИД РФ

Москва делает сейчас и намерена делать в дальнейшем все возможное для того, чтобы воплощались в жизнь трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

Российская сторона остается привержена реализации трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана и будет предпринимать для этого все меры, сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин на прошедшем в Москве мероприятии, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Дипломат обратил внимание на большое значение этих договоренностей, которые были подписаны в 2020-2023 годы.

"Москва остается сторонником достижения мира между Азербайджаном и Арменией, заключения мирного договора, разблокирования всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе"

– Михаил Галузин

Замглавы МИД также обратил внимание на то, что РФ считает необходимой максимально быструю делимитацию и демаркацию госграницы между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Москва также выступает за всестороннее развитие связей Азербайджана и Армении "уже на новой основе".