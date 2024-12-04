Экс-генсек: отказ Армении от ОДКБ – огромная ошибка

Заморозка Арменией участия в работе ОДКБ стало серьезным просчетом Еревана, такое мнение выразил бывший генеральный секретарь организации, занимавший этот пост на протяжении 13 лет Николай Бордюжа.
Он уточнил в интервью ТАСС, что принятие такого решения – суверенное право Армении, власти которой сами решают, какой будет система безопасности в стране.
"Я считаю, что это колоссальная ошибка, основанная, прежде всего, на абсолютно недостоверных данных"
– Бордюжа
Экс-генсек пояснил, что имеет в виду заявления Еревана о том, что Армения не увидела никакой помощи от РФ – они ни в коей мере не соответствуют действительности.
Бордюжа уточнил, что дело обстояло совершенно обратным образом: по его информации, огромная помощь предоставлялась и армии, и силовикам Армении. Причем, обратил внимание он, эта помощь была самой разнообразной, от организационной до поставок вооружения.
Бывший глава ОДКБ оценил помощь России армянской армии и в целом Армении как "очень-очень серьезную.
"И когда высшие руководители [Армении] говорят, что кроме вреда ничего не было со стороны России и государств ОДКБ, это абсолютно неправильно"
– Бордюжа
Он предположил, что такие заявления связаны либо с намеренным искажением фактов, либо с неосведомленностью о настоящем положении дел.