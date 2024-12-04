Вестник Кавказа

Экс-генсек: отказ Армении от ОДКБ – огромная ошибка

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Решение Еревана приостановить участие в ОДКБ представляет собой колоссальную ошибку, заявил бывший генсек Организации Николай Бордюжа. По его словам, оно было принято либо по незнанию реальной ситуации, либо на фоне намеренного искажения фактов.

Заморозка Арменией участия в работе ОДКБ стало серьезным просчетом Еревана, такое мнение выразил бывший генеральный секретарь организации, занимавший этот пост на протяжении 13 лет Николай Бордюжа.

Он уточнил в интервью ТАСС, что принятие такого решения – суверенное право Армении, власти которой сами решают, какой будет система безопасности в стране.

"Я считаю, что это колоссальная ошибка, основанная, прежде всего, на абсолютно недостоверных данных"

– Бордюжа

Экс-генсек пояснил, что имеет в виду заявления Еревана о том, что Армения не увидела никакой помощи от РФ – они ни в коей мере не соответствуют действительности.

Бордюжа уточнил, что дело обстояло совершенно обратным образом: по его информации, огромная помощь предоставлялась и армии, и силовикам Армении. Причем, обратил внимание он, эта помощь была самой разнообразной, от организационной до поставок вооружения.

Бывший глава ОДКБ оценил помощь России армянской армии и в целом Армении как "очень-очень серьезную.

"И когда высшие руководители [Армении] говорят, что кроме вреда ничего не было со стороны России и государств ОДКБ, это абсолютно неправильно"

– Бордюжа

Он предположил, что такие заявления связаны либо с намеренным искажением фактов, либо с неосведомленностью о настоящем положении дел.

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