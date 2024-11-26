Армению лишат голоса в ОДКБ за долги

Армения перестала выполнять обязательства по финансированию ОДКБ. В связи с этим ее могут лишить голоса в организации, заявили в российском МИД.

Страны-члены ОДКБ, не выполняющие обязательства по финансированию организации, могут лишиться голоса, передала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя неучастие Армении в деятельности ОДКБ.

По правилам ОДКБ все ее члены обязаны участвовать в финансировании, напомнила Мария Захарова. Бюджет организации основывается на долевых выплатах.

Основанием для лишения государства голоса может стать непогашенная в течение 2 лет задолженность. Дипломат отметила, что схожая мера практикуется в ООН.

«Россия покрывает половину бюджета ОДКБ, тогда как остальные участники вносят по 10%. Любые формы отказа или задержки платежей не предусмотрены: не перечисленные за текущий год суммы формируют задолженность»

- Мария Захарова

Ранее Армения отказалась вносить свою долю в бюджет ОДКБ на 2024 год. Несмотря на это, стране предъявят сумму выплаты и на 2025 год.