Вестник Кавказа

Армению лишат голоса в ОДКБ за долги

Армению лишат голоса в ОДКБ за долги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения перестала выполнять обязательства по финансированию ОДКБ. В связи с этим ее могут лишить голоса в организации, заявили в российском МИД.

Страны-члены ОДКБ, не выполняющие обязательства по финансированию организации, могут лишиться голоса, передала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя неучастие Армении в деятельности ОДКБ.

По правилам ОДКБ все ее члены обязаны участвовать в финансировании, напомнила Мария Захарова. Бюджет организации основывается на долевых выплатах.

Основанием для лишения государства голоса может стать непогашенная в течение 2 лет задолженность. Дипломат отметила, что схожая мера практикуется в ООН.

«Россия покрывает половину бюджета ОДКБ, тогда как остальные участники вносят по 10%. Любые формы отказа или задержки платежей не предусмотрены: не перечисленные за текущий год суммы формируют задолженность»

- Мария Захарова

Ранее Армения отказалась вносить свою долю в бюджет ОДКБ на 2024 год. Несмотря на это, стране предъявят сумму выплаты и на 2025 год.

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