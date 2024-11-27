Казахстан сегодня отмечает День Независимости

Сегодня, 16 декабря, в Республике Казахстан отмечается День Независимости.
Праздник был установлен в 1991 году, когда в Казахстане был принят Закон «О независимости и суверенитете государства».
С праздником жителей республики поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
«Этот праздник — символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации»
– Токаев
Он отметил, что независимость является общим достоянием граждан, она лежит в основе всех достижений, долг каждого - защищать независимость страны.
«Убежден, сохраняя наше единство, спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы и достигнем новых высот на пути прогресса»
– Токаев
Также лидер Казахстана пожелал жителям здоровья и благополучия, а родной стране - процветания.