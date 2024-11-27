Вестник Кавказа

Казахстан сегодня отмечает День Независимости

Казахстан сегодня отмечает День Независимости
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане 16 декабря отмечается День Независимости. Президент республики в поздравлении отметил ценность независимости - она лежит в основе достижений Казахстана.

Сегодня, 16 декабря, в Республике Казахстан отмечается День Независимости.

Праздник был установлен в 1991 году, когда в Казахстане был принят Закон «О независимости и суверенитете государства».

С праздником жителей республики поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Этот праздник — символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации»

– Токаев

Он отметил, что независимость является общим достоянием граждан, она лежит в основе всех достижений, долг каждого - защищать независимость страны.

«Убежден, сохраняя наше единство, спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы и достигнем новых высот на пути прогресса»

– Токаев

Также лидер Казахстана пожелал жителям здоровья и благополучия, а родной стране - процветания.

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