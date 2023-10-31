Казахстан будет бороться с контрафактом

Министерство промышленности и строительства Казахстана начинает решительную борьбу с контрабандой товаров на рынке легкой промышленности страны посредством обязательной маркировки товаров.

В Казахстане с 2026 года введут обязательную маркировку товаров легкой промышленности – с таким предложением выступило министерство промышленности и строительства страны.

"Проект направлен на борьбу с теневым оборотом легкой промышленности, который сегодня достигает 59% от общего количества товаров (925,5 млрд тенге или $1 млрд 762 млн), что связано с массовым ввозом контрафактной и контрабандной продукции. Сегодня контрафакт стал угрозой местному производству, доля которого в отрасли составляет всего 8%"

- Минпром Казахстана

Разработка новинки будет вестись весь наступающий 2025 год, а внедрять ее начнут с января 2026 года в два этапа, на первом из которых обязательный QR-код появится на всех товарах легкой промышленности, произведенных или ввезенных в Казахстан, а с 1 июня 2027 года товары без такой маркировки не будут допускаться к продаже, передает Sputnik Казахстан.

"Маркировка позволит не только сократить теневой оборот и контрафакт, но и усилить позиции отечественных производителей и экспортеров РК, создавая честные условия конкуренции как внутри Казахстана, так и в странах Евразийского экономического сообщества. Это инвестиция в будущее страны, где каждый товар имеет легальный статус, а экономика страны становится устойчивее и конкурентной"

- глава проекта Ерлан Карабаев

Главное преимущество нововведения – оно позволит отследить весь путь каждого товара, от производителя до прилавка, гарантируя защиту прав потребителей и снижение теневого оборота. Конечно, это позволит развернуться в полную силу местным производителям и сделает рынок более честным, а покупатели получат более низкие и справедливые цены.