Вестник Кавказа

Турция не разрешала грузить товары для Израиля

Сухогруз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие власти опровергли сообщения о том, что якобы турецкие порты позволяли осуществлять перевозку товаров в Израиль. В Минторговли подчеркнули, что импорт израильских товаров в Турцию запрещен полностью, то есть также из третьих стран.

Запрет на погрузку израильских товаров в портах Турции строго соблюдается, такое заявление распространил Минторговли Турции.

Ранее появились сообщение о том, что суда с грузами, предназначавшимися для Израиля, получили возможность швартоваться в портах Турции и вывозить из них товары в Израиль.

"Заявлено, что из турецких портов не разрешается грузить товары для отправки в Израиль"

– турецкая газета Star

По данным издания, в ведомстве также рассказали, что внешняя торговля Турции предполагает порядка 13 тыс товаров, для их перевозки страна использует 8,3 млн контейнеров в год.

В министерстве подчеркнули, что ввозить израильскую продукцию нельзя не только из Израиля, но и из других стран.

Кроме того, в Минторге опровергли слухи о продолжении торговли между с Израилем.

"Было подчеркнуто, что после 2 мая не было ни импорта, ни экспорта в Израиль, и что в данных Туркстат не было торговли с Израилем с мая"

– министерство

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трамп задумался над превентивным ударом по Ирану – СМИ

Трамп задумался над превентивным ударом по Ирану – СМИ

Нетаньяху обратился к иранцам

Нетаньяху обратился к иранцам

Израиль ударит по ядерным объектам Ирана – СМИ

Израиль ударит по ядерным объектам Ирана – СМИ

Новая реальность для Ирана: жизнь после Асада

Новая реальность для Ирана: жизнь после Асада

Израиль намерен удерживать Голанские высоты до получения гарантий безопасности

Израиль намерен удерживать Голанские высоты до получения гарантий безопасности

Давление на Израиль хотят оказать в США ради сделки по Газе

Давление на Израиль хотят оказать в США ради сделки по Газе

Новая маленькая победоносная война Нетаньяху

Новая маленькая победоносная война Нетаньяху

3 последствия падения режима Асада для региона

3 последствия падения режима Асада для региона

Израиль нанес удары по флоту Сирии

Израиль нанес удары по флоту Сирии

Армия Израиля подступает к Дамаску

Армия Израиля подступает к Дамаску

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы