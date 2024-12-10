Турция не разрешала грузить товары для Израиля

Запрет на погрузку израильских товаров в портах Турции строго соблюдается, такое заявление распространил Минторговли Турции.
Ранее появились сообщение о том, что суда с грузами, предназначавшимися для Израиля, получили возможность швартоваться в портах Турции и вывозить из них товары в Израиль.
"Заявлено, что из турецких портов не разрешается грузить товары для отправки в Израиль"
– турецкая газета Star
По данным издания, в ведомстве также рассказали, что внешняя торговля Турции предполагает порядка 13 тыс товаров, для их перевозки страна использует 8,3 млн контейнеров в год.
В министерстве подчеркнули, что ввозить израильскую продукцию нельзя не только из Израиля, но и из других стран.
Кроме того, в Минторге опровергли слухи о продолжении торговли между с Израилем.
"Было подчеркнуто, что после 2 мая не было ни импорта, ни экспорта в Израиль, и что в данных Туркстат не было торговли с Израилем с мая"
– министерство