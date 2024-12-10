Турция не разрешала грузить товары для Израиля

Турецкие власти опровергли сообщения о том, что якобы турецкие порты позволяли осуществлять перевозку товаров в Израиль. В Минторговли подчеркнули, что импорт израильских товаров в Турцию запрещен полностью, то есть также из третьих стран.

Запрет на погрузку израильских товаров в портах Турции строго соблюдается, такое заявление распространил Минторговли Турции.

Ранее появились сообщение о том, что суда с грузами, предназначавшимися для Израиля, получили возможность швартоваться в портах Турции и вывозить из них товары в Израиль.

"Заявлено, что из турецких портов не разрешается грузить товары для отправки в Израиль"

– турецкая газета Star

По данным издания, в ведомстве также рассказали, что внешняя торговля Турции предполагает порядка 13 тыс товаров, для их перевозки страна использует 8,3 млн контейнеров в год.

В министерстве подчеркнули, что ввозить израильскую продукцию нельзя не только из Израиля, но и из других стран.

Кроме того, в Минторге опровергли слухи о продолжении торговли между с Израилем.

"Было подчеркнуто, что после 2 мая не было ни импорта, ни экспорта в Израиль, и что в данных Туркстат не было торговли с Израилем с мая"

– министерство