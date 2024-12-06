Вестник Кавказа

Израиль намерен удерживать Голанские высоты до получения гарантий безопасности

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Буферная зона в районе Голанских высот будет контролироваться Тель-Авивом до получения гарантий безопасности и формирования сил, которые будут соблюдать соглашение от 1974 года, сообщили в руководстве Израиля.

Израиль планирует сохранять военный контроль за Голанскими высотами до стабилизации ситуации в Сирии и получения гарантий безопасности, поведала канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Это развертывание временное - до тех пор, пока не будут сформированы силы, приверженные соглашению от 1974 года [о разделении сил между Израилем и Сирией], и не будет гарантирована безопасность на нашей границе"

– канцелярия Биньямина Нетаньяху

В сообщении также отмечается, что переброска армейских подразделений в приграничные с Сирией районы является сугубо оборонительной мерой.  

По заявлению офиса Нетаньяху, переворот в Сирии "создал вакуум" на границе. Соединения ЦАХАЛ, по планам израильского военно-политического руководства, должны воспрепятствовать заполнению этого вакуума радикальными группировками. В Израиле намерены не допустить повторения атаки 7 октября 2023 года.

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