Давление на Израиль хотят оказать в США ради сделки по Газе

В США рассчитывают надавить на Израиль, чтобы добиться перемирия в секторе Газа. С этой целью в ближайшее время еврейское государство посетит помощник американского лидера по нацбезопасности.

Помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности собирается в ближайшие дни посетить три страны – Израиль, Египет и Катар.

По данным портала Axios, который ссылается на источники, в рамках поездки Джейк Салливан постарается добиться заключения перемирия в секторе Газа до того момента, когда пост американского президента официально займет Дональд Трамп.

Визит помощника американского лидера стартует уже сегодня, а 12 декабря он проведет переговоры с премьер-министром Израиля. После общения с Биньямином Нетаньяху Салливан отправится в Египет и Катар. С руководством этих стран он обсудит их посреднические усилия в переговорах по Газе.

Источники акцентируют внимание на том, что представитель США собирается надавить на лидеров трех государств, чтобы в кратчайшие сроки добиться перемирия и освобождения заложников, которых удерживают члены радикальной группировки ХАМАС.

Напомним, Трамп официально займет пост президента США в двадцатых числах января.