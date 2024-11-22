Миллиардер Баррак станет послом США в Турции

Новым послом США в Турции станет миллиардер Баррак. Об этом сообщил Трамп, который набирает администрацию и готовится вступить в должность президента США.

В команду избранного президента США Дональда Трампа вошел еще один миллиардер - Томас Баррак станет послом в Турции.

"Я рад объявить, что Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции"

– Трамп

Трампа и Баррака связывает давняя дружба. Во время президентской кампании 2016 года Баррак был советником Трампа. Сегодня бизнесмену 77 лет, около 30 лет он стоял во главе частной инвестиционной компании Colony Capital, которую сам основал. Баррак включен в список 500 богатейших людей в Штатах.

Отметим, что будущая администрация Трампа уже включает десять американских миллиардеров.