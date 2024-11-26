Грузия выбирает президента

В Грузии начались президентские выборы. К парламенту стянута полиция. Голосование на выборах проходит спокойно.

В Грузии стартовали президентские выборы, главу страны впервые избирает не народ, а избирательная коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня в здании парламента.

Из 300 человек у правящей партии "Грузинская мечта" – 211 представителей. Трансляция проходит в прямом эфире на сайте законодательного органа и в социальных сетях.

Отмечается, что победителем выборов станет тот кандидат, который наберет 2/3 голосов. Голосование завершится в 14:00 по местному времени (13:00). После будут объявлены итоги.

Как пишет РИА Новости, полиция стянута к зданию парламента. Сотрудники перекрыли переулки и взяли под контроль входы. На улице стоит большое число полицейских машин.

Подчеркивается, что процесс голосования проходит спокойно. Параллельно с этим возле парламента проходит акция оппозиции и сторонников. Они высмеивают кандидата Михаила Кавелашвили.