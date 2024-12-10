Дату зажжения елки в Тбилиси назовут в ближайшее время

Когда состоится зажжение главной елки в столице Грузии? Праздник должен был пройти в субботу, в один день с выборами президента, но его отменили из-за акций протеста против приостановки процесса евроинтеграции Грузии.

Главная новогодняя елка в Тбилиси на проспекте Руставели зажжет свои огни, вместе с иллюминацией на улицах города, до Нового года, а когда именно – станет известно в ближайшие несколько дней, рассказал мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

"В ближайшие дни мы предоставим обществу информацию о том, когда будет зажжена елка. Это детский праздник, и его ждут наши дети и малыши, чтобы зажглась елка, улицы города и так далее. Разве можно перенести Новый год?"

– мэр

Праздничное событие должно было состоятся накануне вечером, в 19.00 (18.00 мск). Однако, пояснил градоначальник, учитывая непростую ситуацию, его было решено перенести, чтобы соблюсти требования безопасности. Каладзе отметил, что стало известно о готовящейся провокации. Более того, в сторону сцены летели тяжелые вещи и бутылки, в месте проведения праздника также заметили группу людей в агрессивном настроении.

Мэр констатировал, что власти обязаны обеспечить безопасность всех жителей столицы, несмотря на их политические предпочтения.