В ЕС началось обсуждение санкций против властей Грузии

ЕС начал прорабатывать санкции против властей Грузии на фоне провала антиправительственных протестов в Тбилиси.

В ЕС началось рассмотрение планов санкционного давления на Тбилиси. Однако Брюссель пока не определился с окончательным списком представителей грузинской политической элиты, против которых должны быть введены ограничительные меры, единогласного мнения еще нет, заявила глава дипломатии европейского альянса Кая Каллас.

В ЕС считают, что власти Грузии должны ответить за "репрессии против оппозиции". Планируется введение санкций, а также ограничения на въезд для ряда политиков страны.

Отметим, что страны Прибалтики – Литва и Эстония – уже сыграли "на опережение", введя собственные ограничительные меры против Грузии. В Тбилиси отказались отвечать тем же, мотивируя это "уважением к литовскому и эстонскому народам".