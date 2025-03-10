Вестник Кавказа

Грузии и ЕС нужен серьезный диалог – Тбилиси

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Грузии заявила, что стране и Евросоюзу необходимо вести серьезный диалог. По словам Маки Бочоришвили, ключевым направлением для Грузии является именно Евросоюз.

Тбилиси и Брюссель должны найти способ жить вместе, такое заявление сделала грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

Дипломат подчеркнула, в частности, что Грузии и ЕС нужен серьезный диалог, посвященный членству в объединении, так как оно является главным направлением для внешней политики Грузии: именно в составе Евросоюза Грузия хочет видеть себя.

"Мы хотим идти в ногу с западными государствами, стать членами НАТО и ЕС. Мы тесно сотрудничаем с НАТО и ЕС"

– Бочоришвили

Министр напомнила, что из стран-нечленов НАТО Грузия была наиболее активным участником миротворческих миссий в Афганистане. А в 2014 году страна стала ассоциированным партнером ЕС, получив шанс интегрироваться в еврорынок в рамках всеобъемлющего соглашения о свободной торговле.

Глава МИД отметила также, что в результате реформ, которые проводились в Грузии в последние годы, страна вышла на высокие места в рейтингах, характеризующих уровень борьбы с коррупцией, открытость управления и среду для развития бизнеса.

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