Вестник Кавказа

Грузия призывает ЕС к смелости

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Евросоюзу стоит проявить смелость и отказаться от несправедливых по отношению к Грузии шагов, заявила глава МИД страны. Мака Бочоришвили отметила, что евроинтеграция остается стратегической целью Грузии.

Брюсселю надо найти мужество, чтобы прекратить совершать несправедливые шаги по отношению к Тбилиси, к такому выбору призвала Евросоюз глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

"Если ЕС решит, то завтра же возможно продолжить отношения за столом переговоров, обсуждая вопросы, которые очень важны для ЕС, Грузии и нашего общего европейского будущего"

– министр

Она подчеркнула, что Евросоюзу потребуется определенная степень мужества для того, чтобы перестать совершать несправедливости относительно Грузии.

Бочоришвили также подтвердила, что евроинтеграция продолжает рассматриваться властями Грузии стратегическая цель. Глава МИД указала, что данный вопрос имеет особую значимость для Тбилиси.

В то же время, глава МИД уточнила, что в последние несколько лет некоторые активно пользуются понятием евроинтеграции как инструментом для дестабилизации Грузии, что не может не вызывать обеспокоенность у Тбилиси.

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