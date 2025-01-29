Вестник Кавказа

МИД: заявления ЕС подрывают стабильность в Грузии

МИД: заявления ЕС подрывают стабильность в Грузии
© Фото: сайт МИД Грузии
Подрыв стабильной ситуации в Грузии – то, чего добиваются некоторые представители ЕС своими заявлениями. Об этом заявила глава МИД республики.

Некоторые заявления представителей Европейского Союза направлены на подрыв стабильной обстановки в Грузии, заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили.

"Очень жаль, что в ЕC и Брюсселе есть представители, которые очень узко смотрят на развитие сегодняшнего мира, очень субъективно оценивают происходящие в Грузии процессы, и можно сказать, что в определенной мере играют негативную роль в сохранении стабильности в нашей стране"

- Мака Бочоришвили

Ее заявление было ответом на слова верховного представителя ЕС по иностранных делам Каи Каллас, которая выразила обеспокоенность в связи с задержаниями на протестах в Грузии.

Напомним, что ранее парламент Грузии ужесточил наказания за некоторые действия на протестах. В частности, за перекрытие дорог можно получить большой штраф в 5 тыс дари (160 тыс рублей) или административный арест на 15 суток.

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