С конца мая возобновляются рейсы из Сочи в Кемерово

"Уральские авиалинии" с конца мая снова будут выполнять перелеты между Сочи и Кемерово.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет снова выполнять прямые рейсы из Сочи в Кемерово, поведали в пресс-службе перевозчика.

Пассажиров ждут лайнеры Airbus A320. В начале июня будут выполняться два рейсы в неделю, но с 13 июня полеты будут выполняться трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Сообщается, что самолеты будут вылетать из Кемерово в 9:00 по вторникам, в пятницу и воскресенье отправиться в город-курорт можно будет в 9:15.

Борт проведет в воздухе чуть менее шести часов. Отметим, что сейчас минимальная цена билетов по маршруту составляет около 8-10 тыс рублей.