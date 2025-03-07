Вестник Кавказа

С конца мая возобновляются рейсы из Сочи в Кемерово

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
"Уральские авиалинии" с конца мая снова будут выполнять перелеты между Сочи и Кемерово.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет снова выполнять прямые рейсы из Сочи в Кемерово, поведали в пресс-службе перевозчика. 

Пассажиров ждут лайнеры Airbus A320. В начале июня будут выполняться два рейсы в неделю, но с 13 июня полеты будут выполняться трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. 

Сообщается, что самолеты будут вылетать из Кемерово в 9:00 по вторникам, в пятницу и воскресенье отправиться в город-курорт можно будет в 9:15. 

Борт проведет в воздухе чуть менее шести часов. Отметим, что сейчас минимальная цена билетов по маршруту составляет около 8-10 тыс рублей.

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